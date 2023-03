Allegri: 'Kean ha pagato e ne esce più maturo' (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Lo sa anche lui di aver sbagliato, infatti è stato il primo a chiedere scusa: ha commesso un errore, ma ha pagato e ne uscirà più maturo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Lo sa anche lui di aver sbagliato, infatti è stato il primo a chiedere scusa: ha commesso un errore, ma hae ne uscirà più": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, torna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : QUELLI DEI TRE PALI ????? ORE 23.00 Un martedì speciale: #Tar #Allegri #EuropaLeague #Kean #Vlahovic #Bonucci… - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Tridente? Devo tener conto della partita di domenica, considerato che #Kean sarà squalificato. #Pogba ha… - GabryOn_ : RT @BaridonMarco: #Allegri in 3?? punti ?? 'Per #Pogba domattina faremo il punto, ma credo sarà a disposizione. Alex Sandro al 99% c'è, De S… - BaridonMarco : #Allegri in 3?? punti ?? 'Per #Pogba domattina faremo il punto, ma credo sarà a disposizione. Alex Sandro al 99% c'è… - JuventusUn : #Pogba ancora out? ???? #Allegri svela le sue condizioni ?? LE PAROLE ?? -