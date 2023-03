Allegri e il regalo per le donne in sala (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, in conferenza alla vigilia del Friburgo omaggia le donne presenti in sala in occasione della Festa della ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il tecnico della Juve, Massimiliano, in conferenza alla vigilia del Friburgo omaggia lepresenti inin occasione della Festa della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lewixbreathin : RT @_stray_heart: Comunque Allegri oggi in conferenza ha portato un regalo per le donne in sala. Il regalo: - V3CN4BUS : RT @_stray_heart: Comunque Allegri oggi in conferenza ha portato un regalo per le donne in sala. Il regalo: - elenjvnts : RT @_stray_heart: Comunque Allegri oggi in conferenza ha portato un regalo per le donne in sala. Il regalo: - closetoJu : RT @_stray_heart: Comunque Allegri oggi in conferenza ha portato un regalo per le donne in sala. Il regalo: - ninniblog95 : RT @_stray_heart: Comunque Allegri oggi in conferenza ha portato un regalo per le donne in sala. Il regalo: -