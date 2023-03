Alle Gallerie d’Italia di via Toledo la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Fino al 19 marzo 2023 Alle GAllerie d’Italia Napoli di via Toledo è possibile visitare la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice, documentato tra il 1630 e il 1654 e interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640. Un capitolo fondamentale nell’arte e nella vicenda biografica di Artemisia, che a Napoli non era stato mai oggetto di un’esposizione monografica così ampia. La mostra, realizzata in special collaboration con la National GAllery di Londra e in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’Archivio di Stato di Napoli e l’Università di Napoli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Fino al 19 marzo 2023riedi viaè possibile visitare la”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice, documentato tra il 1630 e il 1654 e interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640. Un capitolo fondamentale nell’arte e nella vicenda biografica di, che anon era stato mai oggetto di un’esposizione monografica così ampia. La, realizzata in special collaboration con la National Gry di Londra e in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’Archivio di Stato die l’Università di...

