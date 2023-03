Allarme Mancini: 'Le punte italiane non sono titolari. A Zaniolo ho detto di andare in Turchia' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Mancini è preoccupato per l'attacco della Nazionale. A 15 giorni dall'inizio delle qualificazioni a Euro 2024 il c.t. azzurro racconta al Messaggero: "In attacco abbiamo problemi ma non perché ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Robertoè preoccupato per l'attacco della Nazionale. A 15 giorni dall'inizio delle qualificazioni a Euro 2024 il c.t. azzurro racconta al Messaggero: "In attacco abbiamo problemi ma non perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmionapoli : Mancini lancia l’allarme: “In attacco non ci sono talenti per la Nazionale. Spero che Raspadori…” - OdeonZ__ : Allarme Mancini: 'Le punte italiane non sono titolari. A Zaniolo ho detto di andare in Turchia'… - it_OM22 : RT @GoalItalia: Mancini lancia l'allarme attacco per l'Italia in vista del match contro l'Inghilterra del 23 marzo ?? - infoitsport : Italia, Mancini lancia l’allarme: “Il problema attaccanti è serio” - TonyCittadinoTV : RT @GoalItalia: Mancini lancia l'allarme attacco per l'Italia in vista del match contro l'Inghilterra del 23 marzo ?? -