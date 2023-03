Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : La denuncia del sindacato Sinappe: «Situazione gravissima dovuta alla mancanza di personale e al cronico sovraffoll… - LordSal87 : Cmq le frecce significano questo occhio e croce ?? quindi state boni per favore che già sto leggendo roba che potreb… - Lazio_TV : Alta tensione nel Lazio sulla situazione delle carceri dopo le ultime aggressioni nel penitenziario di Mammagialla… - Uspejmac : RT @MartaGenova: Quindi ricapitoliamo: il boss 'pallone' Marco Raduano è evaso dal carcere di MASSIMA SICUREZZA di Nuoro. Ci sono le teleca… - ilpostdice : @ilpostdice 'Badu ‘e Carros, aveva segnalato che il sistema antiscavalcamento con sistema d’allarme era vecchio e n… -

Il grido didei residenti I residenti in zona ripetono come un mantra: "Qui non si è più ... all'ospedale Fatebenefratelli da dove è stato dimesso per andare neldi San Vittore in ...E' successo a Fabriano: l'è scattato lo scorso venerdì pomeriggio. L'uomo era stato ...più approfondita che potrà portare anche alla revisione del beneficio e conseguente traduzione in...... poi scatta l'direttamente dal convoglio. Della baby gang , però, non c'è alcuna traccia. ... che rapinavano coetanei in tutta la provincia, sono stati condannati in tutto a 25 anni di. ...

Allarme in carcere, aggrediti cinque agenti in pochi giorni L'Eco di Bergamo

L'istituto penitenziario di Nuoro, dal quale il 24 febbraio il boss di Vieste Marco Raduano è riuscito ad evadere dal reparto di alta sicurezza calandosi con le lenzuola dal muro di cinta, cambia guar ...Stamane il consigliere regionale de La Puglia Domani, Paolo Pagliaro, ha fatto vista al carcere di Lecce riscontrando una serie di questioni ...