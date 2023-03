Alfredo Cospito, il medico: “Sottopeso sempre più grave” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Alfredo Cospito “ha ancora perso peso, pesa 69 chilogrammi, le condizioni di Sottopeso si fanno sempre più gravi. È lucido, assolutamente determinato a continuare con lo sciopero della fame, rifiutando l’assunzione del potassio: gli ho spiegato che questa è una condizione ad altissimo rischio”. Lo riferisce il medico che questa mattina ha incontrato Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi, attualmente ricoverato nel reparto protetto dell’ospedale San Paolo di Milano. ‘’Non so quali saranno le decisioni e come proseguirà anche in merito a un’eventuale ipotesi di nutrizione forzata’’ ha aggiunto il medico che ha aggiornato il difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) –“ha ancora perso peso, pesa 69 chilogrammi, le condizioni disi fannopiù gravi. È lucido, assolutamente determinato a continuare con lo sciopero della fame, rifiutando l’assunzione del potassio: gli ho spiegato che questa è una condizione ad altissimo rischio”. Lo riferisce ilche questa mattina ha incontrato, l’anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi, attualmente ricoverato nel reparto protetto dell’ospedale San Paolo di Milano. ‘’Non so quali saranno le decisioni e come proseguirà anche in merito a un’eventuale ipotesi di nutrizione forzata’’ ha aggiunto ilche ha aggiornato il difensore di, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Alfredo Cospito, il medico: 'Sottopeso sempre più grave': (Adnkronos) - Ma l'anarchico 'è lucido, assolutamente det… - globalistIT : - sossupummit : TAM TAM, CRACK CRACK, TUM TUM TUM – Sulla manifestazione di sabato 4 marzo a Torino, con Alfredo Cospito e contro i… - sossupummit : Spagna: Due Prigionieri in lotta iniziano digiuni Intermittenti in solidarietà Con Alfredo Cospito - vocidicitta : Nuovo articolo: Corteo nazionale anarchico in solidarietà ad Alfredo Cospito: 47 persone denunciate e 28 i fogli di -