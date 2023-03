Alfredo Cospito: gli avvocati chiedono i domiciliari per motivi di salute (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’anarchico Alfredo Cospito ha presentato ieri una richiesta al tribunale di sorveglianza di Milano per ottenere gli arresti domiciliari. Scopriamo i retroscena. Alfredo Cospito: la causa del differimento pena Il differimento di pena viene motivato dalla condizione di salute del detenuto. Chi si è occupato dell’istanza del differimento pena? L’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, si è occupato dell’istanza del differimento pena. Il 41-bis e lo sciopero della fame Il 5 maggio 2022 Alfredo Cospito è stato posto in regime di reclusione 41-bis nel carcere di massima sicurezza di Bancali in Sardegna per i “numerosi messaggi che, durante lo stato di detenzione, ha inviato a destinatari all’esterno del sistema ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’anarchicoha presentato ieri una richiesta al tribunale di sorveglianza di Milano per ottenere gli arresti. Scopriamo i retroscena.: la causa del differimento pena Il differimento di pena viene motivato dalla condizione didel detenuto. Chi si è occupato dell’istanza del differimento pena? L’avvocato di, Flavio Rossi Albertini, si è occupato dell’istanza del differimento pena. Il 41-bis e lo sciopero della fame Il 5 maggio 2022è stato posto in regime di reclusione 41-bis nel carcere di massima sicurezza di Bancali in Sardegna per i “numerosi messaggi che, durante lo stato di detenzione, ha inviato a destinatari all’esterno del sistema ...

