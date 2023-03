Alfredo Cospito continua a perdere peso | La situazione è grave

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enric0Chessa : Alfredo Cospito, il medico: 'Sottopeso sempre più grave' - - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Il Csm ha aperto una pratica a tutela di tutti giudici, a partire da quelli della Cassazione, che si sono pronunciati sul… - luca197745 : RT @Agenzia_Ansa: Il Csm ha aperto una pratica a tutela di tutti giudici, a partire da quelli della Cassazione, che si sono pronunciati sul… - Agenzia_Ansa : Il Csm ha aperto una pratica a tutela di tutti giudici, a partire da quelli della Cassazione, che si sono pronuncia… - infoitsalute : Alfredo Cospito, il medico: 'Sottopeso sempre più grave' -

"Le condizioni di sottopeso disi fanno sempre più gravi". Andrea Crosignani esce dall'ospedale San Paolo di Milano dove l'anarchico è di nuovo tornato da qualche giorno sempre recluso in regime di 41 bis. E in un ..."ha ancora perso peso, pesa 69 chilogrammi, le condizioni di sottopeso si fanno sempre più gravi. È lucido, assolutamente determinato a continuare con lo sciopero della fame, ...AGI - Sono ' sempre più gravi le condizioni di sottopeso ' di, l'anarchico ricoverato nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo. Stando a quanto apprende l'AGI, il medico Marco Crosignani, che l'ha visitato stamane, ha riferito all'...

Cospito chiede i domiciliari ai giudici di Milano. Comitato di Bioetica, no a misure contro la volontà dell'interessato Agenzia ANSA

A breve il tribunale di Sassari esaminerà il ricorso della difesa per il rifiuto di una richiesta analoga fatta dall’anarchico. E c’è la questione della sanità mentale in gioco L’anarchico Alfredo Cos ...E c’è la questione della sanità mentale in gioco L’anarchico Alfredo Cospito ha presentato ieri una richiesta al tribunale di sorveglianza di Milano per ottenere gli arresti domiciliari, al posto del ...