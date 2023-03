Alessio Cavaliere scoppia a piangere ad Amici: “Ho visto Samu, come fa lui?” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ogni settimana c’è un alunno di Amici che crolla e scoppia in lacrime e questa volta è toccato al nuovo arrivato, Alessio Cavaliere. Il ballerino ultimamente ha dei problemi a memorizzare le coreografie e il colpo di grazia è arrivato quando ha visto Samu Segreto che riusciva – a differenza sua – a replicare tutti i passi che gli erano appena stati insegnati. Alessio si è confidato con Cricca e Ramon e ha anche detto di avere paura del serale. Alessio Cavaliere in lacrime ad Amici: “Sento di avere un blocco”. “Ragazzi non sto bene. Non lo so, è un periodo. Che oggi ero in sala ed era come se ballassi solo da due settimane. Non ho idea di cosa mi stia succedendo. Ormai è un periodo che mi succede sta ... Leggi su biccy (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ogni settimana c’è un alunno diche crolla ein lacrime e questa volta è toccato al nuovo arrivato,. Il ballerino ultimamente ha dei problemi a memorizzare le coreografie e il colpo di grazia è arrivato quando haSegreto che riusciva – a differenza sua – a replicare tutti i passi che gli erano appena stati insegnati.si è confidato con Cricca e Ramon e ha anche detto di avere paura del serale.in lacrime ad: “Sento di avere un blocco”. “Ragazzi non sto bene. Non lo so, è un periodo. Che oggi ero in sala ed erase ballassi solo da due settimane. Non ho idea di cosa mi stia succedendo. Ormai è un periodo che mi succede sta ...

