Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo tanto tempo da single, Alessia Marcuzzi pare essere riuscita finalmente a trovare un nuovo amore. La donna, un bel po’ di tempo fa, aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. A distanza di un po’, finalmente sembra che qualcosa sia cambiato e nella vita sentimentale della conduttrice sia tornato a L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo tanto tempo da single,pare essere riuscita finalmente a trovare un. La donna, un bel po’ di tempo fa, aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. A distanza di un po’, finalmente sembra che qualcosa sia cambiato e nella vita sentimentale della conduttrice sia tornato a L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Alessia Marcuzzi avrebbe un nuovo flirt ed è un ex ballerino di Amici - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Dopo aver lasciato Mediaset è tornata in tv con l'esordio su Rai 2 del suo nuovo programma Boomerissima che ha registrat… - SaCe86 : Nuovo amore per Alessia Marcuzzi? Chi è il ballerino al suo fianco - Rosso_Geranio : @grande_flagello Alessia Marcuzzi Iena - ADelleNotizie : Alessia Marcuzzi ha un nuovo fidanzato: è un ex alunno di Amici -