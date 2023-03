Alessia Cammarota incinta di Aldo Palmeri, gli ex Uomini Donne aspettano il terzo figlio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Alessia Cammarota incinta di Aldo Palmeri, gli ex Uomini e Donne aspettano il terzo figlio. Una delle coppie più amate del dating show, che ha saputo resistere con il passare degli anni costruendo una famiglia annuncia la gioia di un nuovo bambino in arrivo. La notizia ha fatto esplodere di felicità l’ex corteggiatrice, che al ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)di, gli exil. Una delle coppie più amate del dating show, che ha saputo resistere con il passare degli anni costruendo una famiglia annuncia la gioia di un nuovo bambino in arrivo. La notizia ha fatto esplodere di felicità l’ex corteggiatrice, che al ... TAG24.

