Alessandra Mussolini consegna un assorbente a Gentiloni | gelo in Europa | Video

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Una scena insolita quella a cui hanno assistito i giornalisti nella sala stampa della Commissione europea. Il commissario Paoloe il vicepresidente Valdis Dombrovskis stavano presentando le linee guida sulle politiche di bilancio quando, al termine della conferenza,, eurodeputata di Forza Italia, si è avvicinata al palco. A quel punto hato all'ex premier italiano unaccompagnato da una lettera per chiedere la Tampon Tax e tagliare l'Iva sugli assorbenti. E probabilmente non è un caso che abbia deciso di fare questo gesto proprio nel giorno dedicato alle donne, l'8 marzo. "Il Parlamento europeo ha sottolineato gli effetti negativi della 'Tampon tax' sulla parità di genere e ha invitato gli stati membri a sfruttare la flessibilità introdotta nella ...

MauroLcc1955 : RT @tempoweb: Alessandra #Mussolini spiazza Paolo #Gentiloni: protesta sull'iva degli #assorbenti - VIDEO #8marzo #festadelladonna #Interna… - Enric0Chessa : Alessandra Mussolini porta un assorbente al commissario Gentiloni: Azzerate l'Iva in tutta l'Ue - Dome689 : RT @fanpage: L'eurodeputata è entrata sul finale di una conferenza stampa del commissario Ue all'Economia, consegnandogli un assorbente con… - Ale_Mussolini_ : RT @La7tv: #intanto Alessandra Mussolini consegna un assorbente a Gentiloni: 'Azzerate l'iva' - Ale_Mussolini_ : RT @LoredanaMaggi_: Alessandra Mussolini ha portato a Gentiloni, alla Commissione Europea, un assorbente con scritto il suo cognome + IVA 0…

