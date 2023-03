Alessandra Demichelis a Pechino Express 2023 | ‘I poveri dovrebbero bruciare all’inferno’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Inizierà domani, giovedì 9 marzo, la nuova, attesissima edizione del celebre reality itinerante. In gara nove coppie vip che, zaino in spalle, usciranno dalla propria comfort zone facendo il pieno di avventure ed emozioni, regalando al contempo un momento di gioia ai telespettatori che da casa ne osservano le vicissitudini. Anche in questa edizione del programma a fare da location, per la settima volta, sarà il continente asiatico, con un percorso davvero suggestivo e che vanta la bellezza di oltre 8mila chilometri. Tuttavia e nonostante la decima edizione del programma ancora non sia cominciata, è già scoppiata una polemica nei confronti di un partecipante le cui dichiarazioni non sono passate inosservate. Di chi si tratterà e cosa avrà detto? Quante sono le puntate di...