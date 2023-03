Alessandra De Michelis | la concorrente di Pechino Express | “Torino è una città di merda piena di poveri Che schifo!” Polemiche

(Di mercoledì 8 marzo 2023)De, avvocatadella nuova edizione di, e Franco Morando, imprenditore del vino, si sono resi protagonisti di un momento considerato dagli utenti social tra i più bassi della storia del web italiano. Circola infatti da qualche ora una diretta di Instagram, pubblicata dall’avvocata lo scorso novembre sulla sua pagina Instagram “dc legalshow” , in cui i due si lasciano andare a commenti aberranti sulladie inveiscono contro “i”, colpevoli del fatto, a detta dei due, di aver rigato la macchina dell’imprenditore. Nel video, l’avvocata e l’imprenditore piemontese sfrecciano nella notte, ridacchiandosela e inveendo contro lae contro “i”: “Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - FQMagazineit : Alessandra De Michelis, la concorrente di Pechino Express: “Torino è una città di merda piena di poveri. Che schifo… - TrevisanPietro : Se io dico che Alessandra De Michelis dovrebbe bruciare all'inferno, contravvengo alle regole di Twitter? No, perch… - ITA61 : RT @RobertoMerlino1: - nafoshiro : RT @fraversion: questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprenditore ne… -

"Dc legalshow La chiuderò, ma solo dopo aver vinto la mia battaglia"Demichelis non è nuova alle polemiche sulla sua persona. A gennaio 2022 ha aperto la pagina Instagram Dc legal show , ...E' bufera sul video diDe, della pagina Instagram DC Legal show che racconta vita glamour delle legal, e dell'imprenditore del vino Franco Morando, uno dei pionieri del pet food in Italia, erede di terza ...Demichelis aveva già fatto discutere mesi fa, quando alla professione di avvocata a ... Un dialogo a tratti surreale, in cui Desi lascia andare a frasi pesanti: 'I poveri Che schifo.

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Pechino Express, su Sky dal 9 marzo, è bufera su Alessandra Demichelis ...Il commento choc della professionista già nella bufera per "DC Legal Show", canale social in cui ostentava gioielli e champagne ...