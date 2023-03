Alberi tagliati a Pescara, biologo 'è guerra contro naturalità' Lo sfogo di Giovanni Damiani (Di mercoledì 8 marzo 2023) Pescara - "A Pescara, con un attivismo senza precedenti da parte del Comune, tagliano Alberi senza sosta. È guerra contro ogni traccia di naturalità". E' lo sfogo del biologo Giovanni Damiani. Già direttore generale dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) oggi Ispra, già componente della Commissione nazionale per le valutazioni dell'impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, nonché ex direttore tecnico dell'Arta Abruzzo, sui social Damiani analizza la questione del taglio degli Alberi a Pescara. "A nulla - osserva - valgono proteste, iniziative, denunce di tutte le associazioni di tutela ambientale (Italia Nostra in primis) che, con ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023)- "A, con un attivismo senza precedenti da parte del Comune, taglianosenza sosta. Èogni traccia di". E' lodel. Già direttore generale dell'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) oggi Ispra, già componente della Commissione nazionale per le valutazioni dell'impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, nonché ex direttore tecnico dell'Arta Abruzzo, sui socialanalizza la questione del taglio degli. "A nulla - osserva - valgono proteste, iniziative, denunce di tutte le associazioni di tutela ambientale (Italia Nostra in primis) che, con ...

