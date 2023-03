Al Teatro Nuovo di Napoli “Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da giovedì 9 marzo 2023, Teatro Nuovo di Napoli in scena “Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale”. Il Teatro si trasforma in un suggestivo campo da tennis, sul quale, più che mai metafora della vita, il protagonista affronta la crisi della sua vita. Una parete di plexiglass tra attore e pubblico e il gioco del Leggi su 2anews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Da giovedì 9 marzo 2023,diin scena “Ildi un”. Ilsi trasforma in un suggestivo campo da tennis, sul quale, più che mai metafora della vita, il protagonista affronta la crisi della sua vita. Una parete di plexiglass tra attore e pubblico e il gioco del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : I MIGLIORI DANNI DELLA NOSTRA VITA Il nuovo spettacolo di @marcotravaglio Giovedì 2 marzo ore 21.00 TEATRO DUSE –… - DemarzioRosalba : RT @lvogruppo: ??Nuovi documenti rivelano che il COVID era un teatro politico pianificato con anni di anticipo dall'inizio.?? In poche parol… - Xyz00127297 : RT @lvogruppo: ??Nuovi documenti rivelano che il COVID era un teatro politico pianificato con anni di anticipo dall'inizio.?? In poche parol… - OltreleColonne : Prosit! Concorso “Nuove drammaturgie per un nuovo teatro” - ilSaronno : Teatro Pasta, conferenza stampa su bilancio e budget per il nuovo anno: diretta alle 12 -