Al Teatro del Maggio Daniele Gatti per Vivaldi, Bach e Stravinsky. Soprano Jessica Pratt (Di mercoledì 8 marzo 2023) In programma un concerto di Vivaldi, una cantata di Bach e il «Pulcinella» di Stravinskij L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 marzo 2023) In programma un concerto di, una cantata die il «Pulcinella» di Stravinskij L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Sono passati da essere eroi al disinteresse del Governo. Bisogna investire nella formazione di nuovi medici e infer… - GiuliaSalemi93 : Alfonso non credo che potremo più fare a meno degli interventi del pubblico ?? L'attrice di teatro e la leopardata n… - teatrolafenice : Ascoltiamo un momento dall'Ouverture n .6 in sol minore di Francesco Maria Veracini. Ad interpretarla la Zefiro Bar… - mickycaruso : RT @RobertoMerlino1: Ho letto cose interessanti, tra cui questa esternazione : Grillo attacca Fratelli d’Italia: «Avete presenti i tre del… - raffistu : RT @ItaliaViva: Mobilitazione #sanità: difendiamo il Servizio Sanitario Nazionale per i medici, gli infermieri e tutte le categorie profess… -