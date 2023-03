Al Grande Fratello Vip si sente il Confessionale di Oriana | “Non capisco più Daniele | dice che…” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella Casa delVip è andato in onda – inavvertitamente – una parte di audio deldiMarzoli che stava parlando diDal Moro dopo una discussione. AlVip siildi“Dai no, veramente? Ragazzi io non ho più forza sinceramente, nonpiù... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.