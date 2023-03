Al Bano: “Putin una buona parte di ragione c’è l’ha. Ylenia? Ero diventanto un anticristo, notti da Lexotan” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anche Al Bano tra gli ospiti della puntata di stasera di Belve, su RaiDue. A Francesca Fagnani il cantante di Cellino San Marco, che da anni tiene concerti in Russia e che ha cantato anche per Putin, ha detto la sua sulla guerra: “Putin. in qualche modo, una buona parte di ragione ce l’ha, ma ha anche la parte del torto”. Doveroso cercare di capire quale sia la “buona parte di ragione” e a domanda della giornalista, Al Bano ha spiegato: “L’Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la Nato se ne è appropriata”. Ancora: “Questa guerra è terribile, squallida. Io non approvo quello che Putin ha fatto, chi lo approverebbe? Invadere come ha fatto quel paese a me ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Anche Altra gli ospiti della puntata di stasera di Belve, su RaiDue. A Francesca Fagnani il cantante di Cellino San Marco, che da anni tiene concerti in Russia e che ha cantato anche per, ha detto la sua sulla guerra: “. in qualche modo, unadice, ma ha anche ladel torto”. Doveroso cercare di capire quale sia la “di” e a domanda della giornalista, Alha spiegato: “L’Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la Nato se ne è appropriata”. Ancora: “Questa guerra è terribile, squallida. Io non approvo quello cheha fatto, chi lo approverebbe? Invadere come ha fatto quel paese a me ...

