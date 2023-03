Airbnb celebra l'ospitalità in rosa in omaggio a host e viaggiatrici (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione della Giornata internazionale della donna, Airbnb rende omaggio a host e viaggiatrici, che rappresentano uno dei punti di forza della community. La piattaforma annuncia i dati a conferma del ruolo di primo piano dell'ospitalità in casa al femminile, dell'emancipazione economica che ne deriva, e dell'alto gradimento espresso dai viaggiatori. Ma non solo host: nel 2022 è aumentato il numero di donne italiane che viaggiano da sole utilizzando Airbnb, in crescita di un terzo rispetto al 2021. Le host, in Italia, costituiscono più della metà della community Airbnb e nel 2022 hanno guadagnato oltre 650 milioni di dollari. Inoltre, a livello globale, le donne che scelgono di aprire le porte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione della Giornata internazionale della donna,rende, che rappresentano uno dei punti di forza della community. La piattaforma annuncia i dati a conferma del ruolo di primo piano dell'in casa al femminile, dell'emancipazione economica che ne deriva, e dell'alto gradimento espresso dai viaggiatori. Ma non solo: nel 2022 è aumentato il numero di donne italiane che viaggiano da sole utilizzando, in crescita di un terzo rispetto al 2021. Le, in Italia, costituiscono più della metà della communitye nel 2022 hanno guadagnato oltre 650 milioni di dollari. Inoltre, a livello globale, le donne che scelgono di aprire le porte ...

