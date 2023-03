Aida Yespica, casca la spallina: il davanzale non si contiene (Di mercoledì 8 marzo 2023) Aida Yespica con la sua scollatura fa impazzire tutti e quando le casca la spallina si trasforma in un vero e proprio sogno per i suoi fan. Avere avuto la fortuna di vivere nel periodo storico in cui Aida Yespica mette in evidenza tutta la sua straordinaria bellezza è sicuramente un qualcosa del quale si deve essere grati giorno dopo giorno, perché la venezuelana ha sempre modo e occasione di farsi vedere in tutte le salse. InstagramLa ragazza anche nell’ultimo periodo ha aperto il proprio profilo di Instagram per poter mettersi in mostra con tutta la propria sensazionale carica artistica e fisico, con uno scatto che è stato realizzato per mandare al manicomio i suoi follower. In questa circostanza lei si trovava nella splendida città di Napoli, con il capoluogo campano che di sicuro ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 8 marzo 2023)con la sua scollatura fa impazzire tutti e quando lelasi trasforma in un vero e proprio sogno per i suoi fan. Avere avuto la fortuna di vivere nel periodo storico in cuimette in evidenza tutta la sua straordinaria bellezza è sicuramente un qualcosa del quale si deve essere grati giorno dopo giorno, perché la venezuelana ha sempre modo e occasione di farsi vedere in tutte le salse. InstagramLa ragazza anche nell’ultimo periodo ha aperto il proprio profilo di Instagram per poter mettersi in mostra con tutta la propria sensazionale carica artistica e fisico, con uno scatto che è stato realizzato per mandare al manicomio i suoi follower. In questa circostanza lei si trovava nella splendida città di Napoli, con il capoluogo campano che di sicuro ...

