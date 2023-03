AIC | scelto il giocatore del mese di febbraio | è Osimhen

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Victorè ildidall’AIC, non poteva essere diversamente visto il rendimento in questi ultimi due mesi Victorè ildidall’AIC, non poteva essere diversamente visto il rendimento in questi ultimi due mesi. L’attaccante del Napoli è rimasto a secco soltanto nella partita contro la Lazio del Maradona, e ha superato nella classifica per il premio anche Thiaw, Di Maria e Orsolini. L'articolo proviene da Calcio News 24.