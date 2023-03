Agguati contemporanei a Roma e Napoli | due giovani uccisi in strada a colpi di pistola

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Un uomo è stato ucciso dad’arma da fuoco mentre camminava per. È avvenuto intorno alle 20 in via Francesco Selmi, nel quartiere di Ponte Mammolo. La vittima, un cittadino romeno di trent’anni con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, è statata dai proiettili esplosi dal passeggero di una moto in transito ed è morto sul colpo. Sul posto i Carabinieri: al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa. Quasi contemporaneamente – intorno alle 20:10 – un agguato dalla dinamica molto simile è stato compiuto a Sant’Antimo, in provincia di: un giovane di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso da diversid’arma da fuoco. Anche lui è morto sul colpo, nonostante l’intervento del 118. Sono in corso ...

...Seconda guerra mondiale assume per l'Asse un andamento totalmente inaspettato per i, ... Campi minati ovunque, temibili soprattutto quelli degli italiani,con i cannoni tedeschi da ......Seconda guerra mondiale assume per l'Asse un andamento totalmente inaspettato per i, ... Campi minati ovunque, temibili soprattutto quelli degli italiani,con i cannoni tedeschi da ...

Analogie e differenze tra l'omicidio del ras dei Veneruso e quello di ... Napolitan.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...C ertamente è noto come attore e doppiatore ancor più riconosciuto, ma forse non tutti sanno che Francesco Pannofino è stato uno dei pochi testimoni oculari dell’agguato di Via Fani. Aveva diciannove ...