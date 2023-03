Aggiudicati gli ex Magazzini generali. In campo imprenditori, ma anche Atb (Di mercoledì 8 marzo 2023) La trattativa. L’area ceduta con il garage di via Zelasco da Intesa Sanpaolo. All’offerta della cordata guidata dalla famiglia Cividini, si è affiancata l’azienda interessata a un nuovo polo logistico. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La trattativa. L’area ceduta con il garage di via Zelasco da Intesa Sanpaolo. All’offerta della cordata guidata dalla famiglia Cividini, si è affiancata l’azienda interessata a un nuovo polo logistico.

