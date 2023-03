AEW | Scassinata l’auto a noleggio di Wardlow | rubato il titolo TNT

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il nuovo campione TNTha rivelato martedì sera che un ladro è entrato nella sua auto ae hatutti i suoi effetti personali. Come si vede nel video qui sotto condiviso dallo stesso, si possono vedere pezzi di vetro sparsi per la sua auto a, sottolineando che il ladro gli ha“tutto”, compresa “tutta la mia vita”. Might have new gear tomorrow. Will also have an abundance of frustration to take out to say the very least…. Damn pic.twitter.com/07un3lfhd9—(@Real) March 8, 2023 “Grazie alla persona che ha fatto irruzione nella mia auto ae mi ha portato via tutto: il mioTNT, la mia attrezzatura, i miei stivali e tutta la mia vita ...