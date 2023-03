AEW Revolution 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Siamo appena all’inizio e sicuramente tra qualche mese non ricorderemo tanto. Ma al momento bisogna esser sinceri: seppur costruito con pigrizia, è il miglior ppv che abbiamo visto finora nel panorama americano. Perché scorre bene, i vincitori sono quelli giusti e l’atmosfera era quella delle grandi occasioni. Vediamo assieme cosa è accaduto i i ZERO HOUR PRE SHOW i TAG TEAM MATCH Mark Briscoe & The Lucha brothers vs Ari Daivari & The Varsity Athletes (w/Smart Mark Sterling) ( 12:50) Classico Match da Preshow che si ferma alla sufficienza e va né sotto né sopra. Winners: Mark Briscoe & The Lucha Brothers (6 / 10) i MAIN SHOW i ONE ON ONE MATCH Chris Jericho vs Ricky Starks in a Jericho Appreciation Society Is banned From the Ringside Match (13:35) Una scelta decisamente insolita per iniziare un ppv, ma penso sia ...