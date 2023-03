Aerei precipitati a Guidonia, lo strazio del papà del maggiore Meneghello: ‘Una tragedia immensa’ (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo lo choc per quanto avvenuto ieri a Giudonia, lo scontro tra due Aerei che ha provocato la morte dei due piloti, adesso è momento del dolore, della presa di coscienza di quanto avvenuto. Una tragedia immane, soprattutto per i familiari delle due vittime che stentano a farsi capaci che sia realmente accaduto. I genitori di Marco Meneghello si dicono ancora increduli in merito a quanto accaduto al figlio, un 45enne con la passione per il volo. ‘È un brutto colpo, un grandissimo dolore, stiamo vivendo una tragedia immensa di cui facciamo ancora fatica a renderci conto’. Ha detto il papà di Marco, Giuseppe Meneghello, ex-carabiniere in pensione, a L’Arena. Marco e la sua passione per il volo Marco era originario del veronese, dove attualmente vive la sua famiglia, precisamente nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo lo choc per quanto avvenuto ieri a Giudonia, lo scontro tra dueche ha provocato la morte dei due piloti, adesso è momento del dolore, della presa di coscienza di quanto avvenuto. Unaimmane, soprattutto per i familiari delle due vittime che stentano a farsi capaci che sia realmente accaduto. I genitori di Marcosi dicono ancora increduli in merito a quanto accaduto al figlio, un 45enne con la passione per il volo. ‘È un brutto colpo, un grandissimo dolore, stiamo vivendo unaimmensa di cui facciamo ancora fatica a renderci conto’. Ha detto ildi Marco, Giuseppe, ex-carabiniere in pensione, a L’Arena. Marco e la sua passione per il volo Marco era originario del veronese, dove attualmente vive la sua famiglia, precisamente nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Due aerei militari si sono scontrati in volo e sono precipitati a Guidonia, nei pressi di Roma. Morti i piloti. Uno… - CorriereCitta : Aerei precipitati a Guidonia, lo strazio del papà del maggiore Meneghello: ‘Una tragedia immensa’ - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Stavano svolgendo un'esercitazione quando si sono scontrati in volo e sono precipitati, Cipriano e Meneghello. Si fanno strada… - SandraCeradini : RT @dottorbarbieri: ?????? Due aerei militari ultraleggeri (SIAI 208) si sono scontrati e sono precipitati a Guidonia, nei pressi di via Casal… - CorriereCitta : Aerei precipitati a Guidonia, le indagini sullo schianto: dall’errore al malore di uno dei piloti -