Aerei precipitati a Guidonia | le indagini sullo schianto | dall’errore al malore di uno dei piloti

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Mancavano pochi minuti alla fine dell’addestramento con i velivoli U-208 del 60° Stormo dell’Aeronautica militare. Pochi minuti e tutto sarebbe finito. Come sempre. Per loro che avevano sorvolato i cieli decine e decine di volte, che lo facevano per lavoro e passione. Eppure, il destino ha giocato una delle carte più brutte per Giuseppe Cipriano, tenente colonnello e istruttore di volo, e il maggiore Marco Meneghello: i due ieri mattina, poco prima delle 11, si trovavano su quei velivoli militari che sono, nella frazione di Colle Fiorito. E, nonostante le richieste di aiuto, per loro non c’è stato nulla da fare: lo, poi l’esplosione e gliin fiamme. Uno su un grande prato in via Longarina, l’altro in strada, tra i palazzi in via Casal Bianco. Ora, però, bisogna indagare e capire le ...