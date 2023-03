Aerei caduti Guidonia, dall'errore al guasto tecnico: le ipotesi dietro il disastro. Ma le scatole nere non ci sono (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un errore umano, forse dovuto al malore di uno dei due piloti. Potrebbe essere stata questa la causa del drammatico incidente di Guidonia, costato ieri la vita al tenente colonnello, istruttore di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unumano, forse dovuto al malore di uno dei due piloti. Potrebbe essere stata questa la causa del drammatico incidente di, costato ieri la vita al tenente colonnello, istruttore di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Aerei caduti a Guidonia, gli scatti dei modelli Siai Marchetti 208 a Forlì - barla_toni : RT @actarus1070: Aerei caduti Guidonia, dall'errore al guasto tecnico: le ipotesi dietro il disastro. Ma le scatole nere non ci sono Un err… - WebAgency1 : RT @romatoday: Aerei precipitano tra le case: due morti - Anna01398988 : @Antonio_Tajani @ItalianAirForce Dispiace molto, ma come mai non hanno evitato lo scontro degli aerei… - infoitinterno : Aerei caduti a Guidonia, Giuseppe Cipriano e l'ultima ripetizione di matematica alla figlia. Una collega: «Era uno… -