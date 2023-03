Aerei caduti Guidonia, dall'errore al guasto tecnico: le ipotesi dietro il disastro. Ma le scatole nere non ci sono (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un errore umano, forse dovuto al malore di uno dei due piloti. Potrebbe essere stata questa la causa del drammatico incidente di Guidonia, costato ieri la vita al tenente colonnello, istruttore di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unumano, forse dovuto al malore di uno dei due piloti. Potrebbe essere stata questa la causa del drammatico incidente di, costato ieri la vita al tenente colonnello, istruttore di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... S_soldato_Maria : RT @eterea_eterea: I giornali italiano mostrano aerei caduti in campagna qui ci dicono che dono caduti in città #guidonia #aerei - vivereroma : Aerei caduti a Guidonia, Procura: 'Pilota ha evitato molti morti' - andreascan76 : Ecco ?? ovviamente il titolo è diverso dal contenuto ?? Aerei caduti Guidonia, dall'errore al guasto tecnico: le ipot… - Gazzettino : Aerei caduti Guidonia, dall'errore al guasto tecnico: le ipotesi dietro il disastro. Ma le scatole nere non ci sono - RassegnaZampa : Aerei caduti #Guidonia, dall'errore al guasto tecnico: le ipotesi dietro il disastro. Ma le scatole nere non ci sono -