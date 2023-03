AdSP: aggiudicati lavori per primo stralcio nuovo porto commerciale di Fiumicino (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Inizia a concretizzarsi il nuovo porto commerciale di Fiumicino : infatti, nei giorni scorsi il raggruppamento di imprese costituito da Doronzo Infrastrutture – Consorzio Stabile Vitruvio ha ricevuto comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori del I stralcio del I lotto funzionale delle opere strategiche per l’importo complessivo netto di 36,142 milioni di euro corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del 15,2924%. Nello specifico si tratta della prima opera di un progetto più ampio – che riguarda la realizzazione del nuovo porto commerciale alle porte di Roma – e comprende la realizzazione della Darsena pescherecci e la viabilità di accesso al cantiere. Soddisfatto il presidente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Inizia a concretizzarsi ildi: infatti, nei giorni scorsi il raggruppamento di imprese costituito da Doronzo Infrastrutture – Consorzio Stabile Vitruvio ha ricevuto comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria deidel Idel I lotto funzionale delle opere strategiche per l’imcomplessivo netto di 36,142 milioni di euro corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del 15,2924%. Nello specifico si tratta della prima opera di un progetto più ampio – che riguarda la realizzazione delalle porte di Roma – e comprende la realizzazione della Darsena pescherecci e la viabilità di accesso al cantiere. Soddisfatto il presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : AdSP: aggiudicati lavori per primo stralcio nuovo porto commerciale di Fiumicino - News24_it : AdSP: aggiudicati lavori per primo stralcio nuovo porto commerciale di Fiumicino - ledicoladelsud : AdSP: aggiudicati lavori per primo stralcio nuovo porto commerciale di Fiumicino - PinoMusolino : RT @portidiroma: Aggiudicati i lavori per la realizzazione del I stralcio del nuovo #portodiFiumicino @PinoMusolino: “A breve la posa dell… - portidiroma : Aggiudicati i lavori per la realizzazione del I stralcio del nuovo #portodiFiumicino @PinoMusolino: “A breve la po… -