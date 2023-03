Adolescente vede uomo inquietante al supermercato avvicinarsi a una bimba – suo istinto gli dice “fermalo subito” (Di mercoledì 8 marzo 2023) A volte, quando vediamo cose che sembrano strane, potremmo scegliere di ignorarle. Questo giovane, tuttavia, ha deciso di assicurarsi di non ignorare ciò che ha visto e si è opposto, il che lo ha sostanzialmente aiutato a salvare una vita… Il diciassettenne Cameron Cook, residente a Boston, era un normale Adolescente, come tutti gli altri. Stava accompagnando sua madre al supermercato. L’Adolescente probabilmente si aspettava una giornata di shopping, ma il destino aveva in serbo per loro qualcos’altro. CBS via YouTubeLEGGI DI PIÙ: Adolescente salva bambino di 6 mesi che non respira più dopo aver imparato il massaggio cardiaco a scuola LEGGI DI PIÙ: Adolescente si tuffa nel lago per salvare il cane di una sconosciuta dall’annegamento Quando erano al negozio, guardandosi intorno, la vista ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 8 marzo 2023) A volte, quando vediamo cose che sembrano strane, potremmo scegliere di ignorarle. Questo giovane, tuttavia, ha deciso di assicurarsi di non ignorare ciò che ha visto e si è opposto, il che lo ha sostanzialmente aiutato a salvare una vita… Il diciassettenne Cameron Cook, residente a Boston, era un normale, come tutti gli altri. Stava accompagnando sua madre al. L’probabilmente si aspettava una giornata di shopping, ma il destino aveva in serbo per loro qualcos’altro. CBS via YouTubeLEGGI DI PIÙ:salva bambino di 6 mesi che non respira più dopo aver imparato il massaggio cardiaco a scuola LEGGI DI PIÙ:si tuffa nel lago per salvare il cane di una sconosciuta dall’annegamento Quando erano al negozio, guardandosi intorno, la vista ...

