Adinolfi e Fitzgerald | una donna vittima è già troppo per l’europa

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Giornata internazionale della(Fi) e(Fine Gael): “unaè giàper, al lavoro per una legge unica in tutti gli stati membri” “In Italia, secondo i dati Istat, il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. In Irlanda, le statistiche di Women’s Aid mostrano che il 2022 è stato l’anno peggiore nell’arco di un decennio per il femminicidio, con 11 donne uccise in circostanze violente negli ultimi 12 mesi. Ma anche una solanon può tollerarlo. Ma mentre le risposte dei singoli paesi dell’UE sia alla violenza che alle conseguenze della violenza sono ...