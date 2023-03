Addio tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non stanno più insieme. La notizia la dà Giuseppe Candela e la riprende il settimanale Chi. figlia di Heather Parisi, Di Giacomo è un’imprenditrice della moda. Il gossip non è stato smentito dai diretti interessati che pure sono sempre stati molto riservati sui social. Nell’Ultimo post della giovane imprenditrice, foto di Londra dove si trova insieme ad un amica. Ultimo è invece impegnato con il tour promozionale del suo album. In un’intervista a Radio Deejay, ha smentito una volta per tutte i presunti dissapori con Marco Mengoni al Festival di Sanremo: “Fatemi precisare questa cosa. Non è così, anzi è il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. Questo lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023)Dinon stanno più insieme. La notizia la dà Giuseppe Candela e la riprende il settimanale Chi.di, Diè un’imprenditrice della moda. Il gossip non è stato smentito dai diretti interessati che pure sono sempre stati molto riservati sui social. Nell’post della giovane imprenditrice, foto di Londra dove si trova insieme ad un amica.è invece impegnato con il tour promozionale del suo album. In un’intervista a Radio Deejay, ha smentito una volta per tutte i presunti dissapori con Marco Mengoni al Festival di Sanremo: “Fatemi precisare questa cosa. Non è così, anzi è il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. Questo lo ...

