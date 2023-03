Addio ad Ed Fury | il culturista che ha interpretato Ursus

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’attore statunitense Ed, ilche hail possente guerrieroin tre film epici del genere peplum girati a Cinecittà quando era la Hollywood sul Tevere, è morto all’età di 94 anni nella sua casa di Woodland Hills, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 24 febbraio, è stato dato oggi dalla moglie Shelly a “The Hollywood Reporter”.dal fisico scolpito in modo eccellente, alla fine degli anni ’50 Edsi trasferì in Italia per tentare una carriera di successo come attore cercando di replicare la fama ottenuta da altri culturisti come Steve Reeves, Kirk Morris e Mark Forest con i film di spade e sandali a Cinecittà. Cosìapparve al fianco di Rod Taylor nel film “La regina delle Amazzoni” (1960) e poi fu ...