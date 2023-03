Addio ad Aldo Dini, l’ultimo sopravvissuto della strage nazista di Cavriglia (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ morto a 96 anni Aldo Dini, l’ultimo sopravvissuto della strage nazista del 4 luglio 1944 nel Comune di Cavriglia (Arezzo). La notizia è stata riportata dai media. Dini, segnato dal ricordo, quei momenti vissuti li ha raccontati a centinaia di ragazzi delle scuole per tanti anni. Lui, all’epoca 17enne, mentre la mitraglia iniziò a sparare, vide la porta semi aperta di una casa vicina e corse verso di essa. Le pallottole lo sfiorarono ma non lo colpirono: attraversò la casa, entrò in un terrazzo e si gettò nel burrone sottostante mentre i tedeschi gli sparavano alle spalle. Ferito, arrivò fino al greto del torrente Pianale, attraversò la diga a nuoto e si salvò. E’ Morto in ospedale dove era stato ricoverato per una brutta ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ morto a 96 annidel 4 luglio 1944 nel Comune di(Arezzo). La notizia è stata riportata dai media., segnato dal ricordo, quei momenti vissuti li ha raccontati a centinaia di ragazzi delle scuole per tanti anni. Lui, all’epoca 17enne, mentre la mitraglia iniziò a sparare, vide la porta semi aperta di una casa vicina e corse verso di essa. Le pallottole lo sfiorarono ma non lo colpirono: attraversò la casa, entrò in un terrazzo e si gettò nel burrone sottostante mentre i tedeschi gli sparavano alle spalle. Ferito, arrivò fino al greto del torrente Pianale, attraversò la diga a nuoto e si salvò. E’ Morto in ospedale dove era stato ricoverato per una brutta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aldo_rovi : RT @madforfree: Le scellerate decisioni adottate su messe e funerali meritano un capitolo a parte. Per Speranza il culto dell’addio, archet… - PiacenzaPress : Diocesi in lutto, addio al diacono permanente Aldo Lombardelli - PiacenzaSera : Addio all’ex sindaco di Lugagnano Aldo Lombardelli. Era diacono permanente - E’ scomparso nella giornata di domenic… - aldo_rovi : RT @ToniAntoninoZ: @elio_vito Facciamo una cosa. Sono stanco di leggere le peggiori castronerie in tl e non ho nemmeno voglia di perdere te… - aldo_rovi : RT @Adriano72197026: “Guai a Chi Tocca Il Gen. Figliuolo, siamo vicini anche al Popolo Ucraino peró un docente connazionale No Vax va allon… -