Addio a Marco Calleri | è stato il presidente di Lazio e Torino

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ci ha lasciato l’exdiMercoledì 8 marzo, all’età di 81 anni, ci ha lasciato. Èildellanegli anni ’80 e delnel decennio successivo. Coi biancocelesti èprotagonista di una storica salvezza in B e poi ha riportato in A gli aquilotti. Dal ’94 al ’97 èalla guida dei granata. Un’altra figura importante che siamo costretti a salutare. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo dello sport. Si è infatti spento a 81 anni GianCalleri. Dopo aver terminato la carriera da calciatore iniziò la carriera imprenditoriale, diventando titolare della Mondialpol, un gruppo di società nel settore vigilanza e di trasporto valore.

Gianmarco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino, è morto a 81 anni. L'imprenditore, nato a Busalla in provincia di Genova iniziò la carriera di dirigente sportivo nell'Alessandria e nel 1986, insie