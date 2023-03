Addio a Italo Galbiati, storico vice di Fabio Capello (Di mercoledì 8 marzo 2023) Addio a Italo Galbiati, storico vice allenatore di Fabio Capello, al fianco del quale ha avuto una carriera straordinaria. Note le cause della morte di Italo Galbiati, scomparso oggi a 85 anni. Nascita, carriera e cause della morte di Italo Galbiati Nato a Milano l’8 agosto del 1937, Italo Galbiati è morto per cause naturali. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)allenatore di, al fianco del quale ha avuto una carriera straordinaria. Note le cause della morte di, scomparso oggi a 85 anni. Nascita, carriera e cause della morte diNato a Milano l’8 agosto del 1937,è morto per cause naturali. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jjrr72 : RT @calciomercatoit: ??Addio ad Italo #Galbiati, storico vice di Fabio #Capello e volto chiave del #Milan negli anni '80 e '90: aveva 85 ann… - FApor_elmundo : RT @calciomercatoit: ??Addio ad Italo #Galbiati, storico vice di Fabio #Capello e volto chiave del #Milan negli anni '80 e '90: aveva 85 ann… - sportli26181512 : Addio a Italo Galbiati, storico vice in panchina di Fabio Capello: Calcio in lutto per la morte, a 85 anni, di Ital… - LeccoNews : CALCIO/ADDIO A ITALO GALBIATI: PER SEI STAGIONE AL LECCO, STORICO VICE DI CAPELLO | 08/03/2023 - - Bianca34874951 : RT @calciomercatoit: ??Addio ad Italo #Galbiati, storico vice di Fabio #Capello e volto chiave del #Milan negli anni '80 e '90: aveva 85 ann… -