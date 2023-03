Addio a Gianmarco Calleri | l' ex presidente di Lazio e Torino aveva 81 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Addio a Gianmarco Calleri, fu anche patron del Bellinzona - fabriziosilvest : RT @1962Greco: Ci ha lasciato Gianmarco Calleri, il presidente della Banda del meno 9, l’imprenditore che ha cambiato la storia della Lazio… - samangdeb : RT @1962Greco: Ci ha lasciato Gianmarco Calleri, il presidente della Banda del meno 9, l’imprenditore che ha cambiato la storia della Lazio… - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: #SerieA, è morto Gianmarco #Calleri, negli Anni ‘90 presidente del #Toro. Rilevò la squadra nel ‘94 e la lasciò tre ann… - 1962Greco : Ci ha lasciato Gianmarco Calleri, il presidente della Banda del meno 9, l’imprenditore che ha cambiato la storia de… -

Calleri, ex presidente di Lazio e Torino, è morto a 81 anni. L'imprenditore, nato a Busalla in provincia di Genova iniziò la carriera di dirigente sportivo nell'Alessandria e nel 1986, ...Commenta per primo Lutto nel mondo Lazio. Questa mattina è venuto a mancareCalleri , ex presidente biancoceleste dal 1986 al 1992, prima della cessione del club a Sergio Cragnotti. Si è spento all'età di 81 anni questa notte . Originario di Busalla, in provincia di ...ROMA - Un uomo, un imprenditore, una persona di calcio.Caller i, ex presidente di Lazio e Torino. Forte la sua impronta in biancoceleste, dove conosceva l'ambiente per via dell'esperienza da calciatore con la maglia laziale nell'annata ...

Gianmarco Calleri, morto a 81 anni l'ex presidente di Lazio e Torino Sky Sport

E' morto all'età di 81 anni Gianmarco Calleri. Ex presidente di Torino e Lazio, aveva rilevato la società granata nel 1994, comprandola per 26 miliardi di lire da Roberto Goveani, prima di ...Il club biancoceleste, con una nota, esprime il cordoglio per la scomparsa di uno dei personaggi più importanti della storia laziale ...