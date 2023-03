Addio a Gianmarco Calleri | ex presidente del Torino e della Lazio Aveva 81 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CdT_Online : Addio a Gianmarco Calleri, fu anche patron del Bellinzona - infoitsport : Addio a Gianmarco Calleri, fu anche patron del Bellinzona - fabriziosilvest : RT @1962Greco: Ci ha lasciato Gianmarco Calleri, il presidente della Banda del meno 9, l’imprenditore che ha cambiato la storia della Lazio… - samangdeb : RT @1962Greco: Ci ha lasciato Gianmarco Calleri, il presidente della Banda del meno 9, l’imprenditore che ha cambiato la storia della Lazio… - TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: #SerieA, è morto Gianmarco #Calleri, negli Anni ‘90 presidente del #Toro. Rilevò la squadra nel ‘94 e la lasciò tre ann… -

E' morto all'età di 81 anniCalleri, ex presidente di Torino e Lazio. A darne notizia lo stesso club biancoceleste, ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport L'...È mortoCalleri , ex presidente di Torino e Lazio: aveva 81 anni. Ne dà notizia lo stesso club biancoceleste, con un tweet sul proprio account ufficiale. Calleri rilevò il club granata nel 1994, per ...Calleri, ex presidente di Lazio e Torino, è morto a 81 anni. L'imprenditore, nato a Busalla in provincia di Genova iniziò la carriera di dirigente sportivo nell'Alessandria e nel 1986, ...

Gianmarco Calleri, morto a 81 anni l'ex presidente di Lazio e Torino Sky Sport

TORINO. E’ morto a Roma all’età di 81 anni per complicazioni cardio-polmonari l’ex presidente di Lazio e Torino Gianmarco Calleri. Originario di Busalla in provincia di Genova, è stato… Leggi ...E' morto all'età di 81 anni Gianmarco Calleri. Ex presidente di Torino e Lazio, aveva rilevato la società granata nel 1994, comprandola per 26 miliardi di lire da Roberto Goveani, prima di ...