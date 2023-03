Acquafresca: "Osimhen è migliorato in tutto, su Napoli-Atalanta.." (Di mercoledì 8 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, ha parlato Robert Acquafresca, ex calciatore, di seguito le sue dichiarazioni: Napoli-Lazio dimostra che la Serie A non è ancora chiusa? “La sconfitta con la Lazio è solo un piccolo incidente di percorso. Non credo che possa determinare un esito che reputo già scritto”. Cosa determina il successo del Napoli, il singolo oppure il collettivo? “C’è un insieme di fattori. Spalletti ha avuto, assieme alla società, il coraggio di ripartire da alcune scommesse, Kvara su tutti. Non si aveva la certezza di come il georgiano potesse approcciare con il campionato italiano. Ciononostante, parliamo di un calciatore che è riuscito a fare la differenza, così come Osimhen. Del nigeriano si sapeva fosse un giocatore forte, ma la crescita è stata esponenziale. Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, ha parlato Robert, ex calciatore, di seguito le sue dichiarazioni:-Lazio dimostra che la Serie A non è ancora chiusa? “La sconfitta con la Lazio è solo un piccolo incidente di percorso. Non credo che possa determinare un esito che reputo già scritto”. Cosa determina il successo del, il singolo oppure il collettivo? “C’è un insieme di fattori. Spalletti ha avuto, assieme alla società, il coraggio di ripartire da alcune scommesse, Kvara su tutti. Non si aveva la certezza di come il georgiano potesse approcciare con il campionato italiano. Ciononostante, parliamo di un calciatore che è riuscito a fare la differenza, così come. Del nigeriano si sapeva fosse un giocatore forte, ma la crescita è stata esponenziale. Il ...

