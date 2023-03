ACN | Iezzi | Guardare al modello francese | più risorse e nuove regole per contrastare il cybercrime

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “Non mi pronuncio sulle dimissioni di Roberto Baldoni, ma ritengo che il cambio al vertice dell’ACN potrà portare ad una valorizzazione della missione e dell’ambito operativo dell’agenzia stessa”, commenta Pierguido, CEO di Swascan, Tinexta Group. “Quando il Governo Draghi creò questo ente con il DL82/2021, il panorama digitale italiano e globale, già notevolmente complesso, non conosceva ancora le complicazioni dovute al conflitto russo-ucraino. Lo stesso sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nel suo report annuale, ha sottolineato come negli ultimi 12 mesi ci sia stato un drastico incremento delle incursioni digitali per minare la credibilità e la reputazione degli obiettivi ritenuti sostenitori di una delle parti coinvolte nel conflitto russo-ucraino, così come delle attività di spionaggio rivolte verso i sistemi dei Dicasteri CISR. ...