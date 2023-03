Acea, nel 2022 investimenti in crescita (Di mercoledì 8 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il 2022 è stato un anno complesso sui mercati dell’energia” ma “il gruppo ha registrato una positiva performance anche grazie alle importanti azioni messe in atto negli ultimi mesi dell’anno, riducendo i costi con la maggiore efficienza operativa e il recupero dei margini”. Parola di Fabrizio Palermo, Ad di Acea, commentando i conti dello scorso anno nel corso di una conference call. Il fatturato segna +29% rispetto al 2021, superando i 5 miliardi, il margine lordo cresce del 4% a 1,3 miliardi, mentre l’utile netto è pari a 280 milioni, scontando l’impatto della tassazione sugli extraprofitti. “Il Gruppo ha registrato una positiva performance anche grazie alle importanti azioni messe in atto negli ultimi mesi dell’anno, come la riduzione dei costi, la maggiore efficienza operativa e il recupero dei margini. Sul fronte ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Ilè stato un anno complesso sui mercati dell’energia” ma “il gruppo ha registrato una positiva performance anche grazie alle importanti azioni messe in atto negli ultimi mesi dell’anno, riducendo i costi con la maggiore efficienza operativa e il recupero dei margini”. Parola di Fabrizio Palermo, Ad di, commentando i conti dello scorso anno nel corso di una conference call. Il fatturato segna +29% rispetto al 2021, superando i 5 miliardi, il margine lordo cresce del 4% a 1,3 miliardi, mentre l’utile netto è pari a 280 milioni, scontando l’impatto della tassazione sugli extraprofitti. “Il Gruppo ha registrato una positiva performance anche grazie alle importanti azioni messe in atto negli ultimi mesi dell’anno, come la riduzione dei costi, la maggiore efficienza operativa e il recupero dei margini. Sul fronte ...

