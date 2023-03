(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Il consigliere regionale Joeè sospeso da ogni carica e incarico in: la decisione, comunicata al consigliere in giornata, arriva direttamente dal coordinatore venetoLuca De Carlo.è statoto di presuntedalla consigliera regionale della Lega Milena Cecchetto. L’esponente del Carroccio ha lamentato contatti sgraditi da parte del consigliere di, il quale però si difende: “Mi scuso con la collega Milena Cecchetto se c’è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato, e respingo categoricamente ognidi molestia fisica riportata dalla stampa. Spero di incontrare al più presto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Accusa di molestie, Fratelli d'Italia sospende Joe Formaggio . #Adnkronos - News24_it : Accusa di molestie, Fratelli d'Italia sospende Joe Formaggio - vivereitalia : Accusa di molestie, Fratelli d'Italia sospende Joe Formaggio - fisco24_info : Accusa di molestie, Fratelli d'Italia sospende Joe Formaggio: (Adnkronos) - Il consigliere Veneto accusato da un'es… - CGlonfoni : RT @janavel7: 8 marzo, festa della donna. 'Molestie in consiglio regionale Veneto: la leghista Cecchetto accusa Joe Formaggio (FI): «Mi ha… -

Formaggio è stato accusato di presuntedalla consigliera regionale della Lega Milena ... e respingo categoricamente ognidi molestia fisica riportata dalla stampa. Spero di incontrare ...NOVOLI (Lecce) - Presuntein auto su una ragazzina di 11 anni , figlia di alcuni amici di famiglia il giorno di ... originario di Novoli , è stato condannato a 2 anni di reclusione con l'...... abbracci non richiesti e - stando alla denuncia - vere e propriecome palpeggiamenti. L'"Nella mia vita, politica e personale - ha dichiarato la consigliera leghista - sono sempre ...

Accusa di molestie, Fratelli d'Italia sospende Joe Formaggio Adnkronos

(Adnkronos) - Il consigliere regionale Joe Formaggio è sospeso da ogni carica e incarico in Fratelli d'Italia: la decisione, comunicata al consigliere in giornata, arriva direttamente dal coordinatore ...Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Veneto è stato accusato di molestie da una collega della Lega, che sarebbe stata palpeggiata ...