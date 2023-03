Accordo tra gruppo Stellantis e sindacati (ma non la Fiom), aumenti di 207 euro lordi al mese per il biennio (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato siglato a Torino il rinnovo del contratto per i lavoratori italiani del gruppo Stellantis, Iveco, Cnh e Ferrari. Dopo quattro mesi di trattative i sindacati (ad esclusione della Fiom-Cgil) e l’azienda si sono accordate per un aumento medio mensile nel biennio di 207 euro lordi. Per il 2023 è prevista una ‘una tantum’ di 400 euro in due tranche e, da maggio, 200 euro netti di Flexible Benefit spendibili nella piattaforma welfare Cnh, Iveco, Stellantis e in buoni carburanti per Ferrari. In tutto nel biennio incasseranno circa 4.300 euro lordi in media. L’Accordo interessa circa 70mila lavoratori di cui 47mila nella sola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato siglato a Torino il rinnovo del contratto per i lavoratori italiani del, Iveco, Cnh e Ferrari. Dopo quattro mesi di trattative i(ad esclusione della-Cgil) e l’azienda si sono accordate per un aumento medio mensile neldi 207. Per il 2023 è prevista una ‘una tantum’ di 400in due tranche e, da maggio, 200netti di Flexible Benefit spendibili nella piattaforma welfare Cnh, Iveco,e in buoni carburanti per Ferrari. In tutto nelincasseranno circa 4.300in media. L’interessa circa 70mila lavoratori di cui 47mila nella sola ...

