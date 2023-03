A tu per tu con B.I (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mentre leggete questa storia, spero che possiate prendervi qualche minuto per isolarvi dal mondo esterno, mettere le cuffie e ascoltare la musica B.I. Può sembrare assurdo, ma io ho fatto lo stesso durante la redazione di questo pezzo che, per molto tempo, ho sognato di scrivere. B.I è un'icona del K-pop. Per chi non lo conoscesse, B.I - il cui vero nome è Kim Hanbin - è quello che possiamo considerare un genio della musica e un maestro delle parole. Rapper e autore di canzoni, dopo il suo debutto nel 2015 come leader e autore delle canzoni nella boy band iKON, nel 2018 ha ricevuto il premio Songwriter of the Year grazie alla hit del gruppo, Love Scenario. La vita, tuttavia, non è sempre un percorso facile. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2019 a causa di uno scandalo, B.I non si è arreso e ha letteralmente preso tra le mani il mondo del K-pop tornando nel 2021 con il suo primo album ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mentre leggete questa storia, spero che possiate prendervi qualche minuto per isolarvi dal mondo esterno, mettere le cuffie e ascoltare la musica B.I. Può sembrare assurdo, ma io ho fatto lo stesso durante la redazione di questo pezzo che, per molto tempo, ho sognato di scrivere. B.I è un'icona del K-pop. Per chi non lo conoscesse, B.I - il cui vero nome è Kim Hanbin - è quello che possiamo considerare un genio della musica e un maestro delle parole. Rapper e autore di canzoni, dopo il suo debutto nel 2015 come leader e autore delle canzoni nella boy band iKON, nel 2018 ha ricevuto il premio Songwriter of the Year grazie alla hit del gruppo, Love Scenario. La vita, tuttavia, non è sempre un percorso facile. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2019 a causa di uno scandalo, B.I non si è arreso e ha letteralmente preso tra le mani il mondo del K-pop tornando nel 2021 con il suo primo album ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : È una scena commovente: si aggrappano a un faro di speranza. Di una vita migliore, vissuta con la possibilità di es… - LinoGuanciale : Che piacere aver ritrovato Luigi Alfredo! Non vedo l'ora di scoprire con voi le nuove storie del Commissario... Gr… - reportrai3 : Solidarietà di #Report alla redazione di @DomaniGiornale. Venerdì scorso i carabinieri sono entrati nella redazione… - ddorkynclumsy : Oggi per l'occasione spammo foto a caso. Inizio questa giornata di mimose e frasi random da gente che non senti dal… - HomburgAle : RT @NonunadimenoF: ??Per il settimo anno consecutivo #LottoMarzo è SCIOPERO GLOBALE FEMMINISTA! A #Firenze saremo h15:00 in Santissima Annun… -

Superbonus, verso una soluzione rapida per i crediti in scadenza Inoltre si prevede la non applicazione del blocco della cessione dei crediti con sconto in fattura da bonus edilizi per i territori terremotati, terzo settore, aree oggetto di rigenerazione urbana e ... Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Iveco ...in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,31 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,09. Le attese sono per un ... Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,321. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono ... Inoltre si prevede la non applicazione del blocco della cessione dei creditisconto in fattura da bonus edilizii territori terremotati, terzo settore, aree oggetto di rigenerazione urbana e ......in risalto un ampliamento della performance positiva della curvaprima area di resistenza individuata a quota 9,31 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,09. Le attese sonoun ...la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassistatarget stimato verosimilmente a 2,321. Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono ... Ducati con Herrin e Forés per sfatare il tabù Daytona 200 Corse di Moto Basket: Nba, Curry segna 40 punti ma non evita il ko Warriors contro Thunder Neanche un super Steph Curry basta ai Warriors (34-32) per sfatare la maledizione delle sconfitte in trasferta, che continua in una stagione da 7 vittorie e ben 25 ko lontano dal Chase Center. Non fa ... La salute delle donne lesbiche o bisex è sottovalutata Gentile Direttore, anche dal panorama della ricerca scientifica internazionale la Salute delle sole donne lesbiche e bisex è raramente presa in considerazione. In compenso abbiamo delle polemiche sull ... Neanche un super Steph Curry basta ai Warriors (34-32) per sfatare la maledizione delle sconfitte in trasferta, che continua in una stagione da 7 vittorie e ben 25 ko lontano dal Chase Center. Non fa ...Gentile Direttore, anche dal panorama della ricerca scientifica internazionale la Salute delle sole donne lesbiche e bisex è raramente presa in considerazione. In compenso abbiamo delle polemiche sull ...