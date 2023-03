A Milano la distilleria più piccola del mondo, gin per ogni regione (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Come un elefante in una cristalleria, bisogna fare attenzione a come ci si muove nei forse 4 metri quadri di 'Gino 12 distillery', che non a caso, a detta dei proprietari è la più piccola distilleria del mondo. Una finestra sul vicolo più affascinante di Milano, quello dei Lavandai, sui Navigli. Alle pareti decine e decine di bottiglie e vasetti con erbe, fiori e spezie, gli ingredienti per le pozioni magiche. L'idea venuta ai proprietari di Gino 12, il primo gin bar di Milano, durante il lockdown, quando il locale era chiuso, ha funzionato: alla vendita delle bottiglie 'fatte in casa', "oltre 500 in un anno", si aggiunge il gin take away, in bicchiere di carta, scelto come aperitivo dal popolo dei canali, la creazione di gin personalizzati con tanto di etichetta e scelta delle spezie, fiori e ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Come un elefante in una cristalleria, bisogna fare attenzione a come ci si muove nei forse 4 metri quadri di 'Gino 12 distillery', che non a caso, a detta dei proprietari è la piùdel. Una finestra sul vicolo più affascinante di, quello dei Lavandai, sui Navigli. Alle pareti decine e decine di bottiglie e vasetti con erbe, fiori e spezie, gli ingredienti per le pozioni magiche. L'idea venuta ai proprietari di Gino 12, il primo gin bar di, durante il lockdown, quando il locale era chiuso, ha funzionato: alla vendita delle bottiglie 'fatte in casa', "oltre 500 in un anno", si aggiunge il gin take away, in bicchiere di carta, scelto come aperitivo dal popolo dei canali, la creazione di gin personalizzati con tanto di etichetta e scelta delle spezie, fiori e ...

