A Cutro muore pure la poesia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per la strage dei migranti al largo di Cutro la Meloni accusa Frontex di non aver dato l’allarme. Ma si sapeva che c’erano onde di due metri. Si vergogni.Alda Mezzettivia email Gentile lettrice, questo governo è un’infamia: oltre 70 cadaveri recuperati, tra cui diversi bambini, e almeno 150 corpi dispersi sul fondo del mare. Ma al cospetto di tale ecatombe non parlerò di politica. Parlerò invece di una delle vittime, il 26enne afghano Kenan Shukur. A uno zio in Svizzera aveva mandato una poesia dicendo: “Se muoio, mettila sulla tomba”. I versi dicono: “La terra della mia anima è così dura./Da questo barcone ho capito:/sei il luogo in cui arrivi/sei l’ultima meta”. Mi ricorda un ragazzo di 17 anni, Zaher Rezai, anche lui afghano, che morì a Venezia nel 2008, schiacciato dal camion sotto cui si nascondeva per passare il confine. Aveva fatto il saldatore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per la strage dei migranti al largo dila Meloni accusa Frontex di non aver dato l’allarme. Ma si sapeva che c’erano onde di due metri. Si vergogni.Alda Mezzettivia email Gentile lettrice, questo governo è un’infamia: oltre 70 cadaveri recuperati, tra cui diversi bambini, e almeno 150 corpi dispersi sul fondo del mare. Ma al cospetto di tale ecatombe non parlerò di politica. Parlerò invece di una delle vittime, il 26enne afghano Kenan Shukur. A uno zio in Svizzera aveva mandato unadicendo: “Se muoio, mettila sulla tomba”. I versi dicono: “La terra della mia anima è così dura./Da questo barcone ho capito:/sei il luogo in cui arrivi/sei l’ultima meta”. Mi ricorda un ragazzo di 17 anni, Zaher Rezai, anche lui afghano, che morì a Venezia nel 2008, schiacciato dal camion sotto cui si nascondeva per passare il confine. Aveva fatto il saldatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : Giustamente dice @peppeprovenzano : la colpa non è di chi parte e muore, #Piantedosi ha macchiato il suo ufficio e… - perugini : RT @ciropellegrino: Giustamente dice @peppeprovenzano : la colpa non è di chi parte e muore, #Piantedosi ha macchiato il suo ufficio e l'It… - Pilipo83 : RT @ciropellegrino: Giustamente dice @peppeprovenzano : la colpa non è di chi parte e muore, #Piantedosi ha macchiato il suo ufficio e l'It… - lc71488535 : RT @ciropellegrino: Giustamente dice @peppeprovenzano : la colpa non è di chi parte e muore, #Piantedosi ha macchiato il suo ufficio e l'It… - IvanaIv29438384 : RT @Avvenire_Nei: #Migranti, #Cutro. I corpi che riaffiorano. Il nostro mare ascolta le urla di chi muore (di Marina Corradi) https://t.co… -