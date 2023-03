A che ora escono gli episodi di LOL 3 su Amazon Prime Video? Cast e anticipazioni (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lol-Chi ride è fuori, l’attesa per la terza stagione è ormai finita: a partire da giovedì 9 marzo sono infatti disponibili in streaming i primi quattro episodi della serie che tanto appassiona il pubblico italiano. Servirà aspettare una settimana in più, e quindi il 16 marzo, per vedere gli ultimi due episodi, che riveleranno quale sarà il vincitore di questa edizione. Anche questa volta vola troviamo alla conduzione il duo formato da Fedez e Frank Matano: squadra vincente non si cambia. Lo special guest sarà invece Maccio Capatonda. Anche in questa edizione avremo dieci concorrenti in gara: per poter vincere il montepremi finale dovranno riuscire a non ridere. Ci riusciranno? Chi sarà più bravo nell’impresa? Prima di scoprirlo, vediamo intanto la programmazione, con gli orari delle Prime puntate di Lol 3-Chi ride è fuori in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lol-Chi ride è fuori, l’attesa per la terza stagione è ormai finita: a partire da giovedì 9 marzo sono infatti disponibili in streaming i primi quattrodella serie che tanto appassiona il pubblico italiano. Servirà aspettare una settimana in più, e quindi il 16 marzo, per vedere gli ultimi due, che riveleranno quale sarà il vincitore di questa edizione. Anche questa volta vola troviamo alla conduzione il duo formato da Fedez e Frank Matano: squadra vincente non si cambia. Lo special guest sarà invece Maccio Capatonda. Anche in questa edizione avremo dieci concorrenti in gara: per poter vincere il montepremi finale dovranno riuscire a non ridere. Ci riusciranno? Chi sarà più bravo nell’impresa? Prima di scoprirlo, vediamo intanto la programmazione, con gli orari dellepuntate di Lol 3-Chi ride è fuori in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : In India, paese alleato della Russia, Lavrov deriso, in ???? dopo un comizio osceno in tv, il giornalista augura “bu… - LinoGuanciale : Che piacere aver ritrovato Luigi Alfredo! Non vedo l'ora di scoprire con voi le nuove storie del Commissario... Gr… - putino : Prigozhin ogni giorno che passa diventa sempre più simile ai cattivi dei film sui nazisti. Ora il gruppo di mercena… - Veritas55543576 : Giaele stava dicendo ad Oriana che stanno tutti sminuendo la sua vittoria. Ora che ha chiuso con Daniele non le pos… - DLFederico98 : @Pavus24 Ora che sei famoso ti scordi di noi? ?? -