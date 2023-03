A 24 anni Donnarumma non è ancora riuscito a diventare quello che ci si aspettava da lui (L’Equipe) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come si presenterà Gigio Donnarumma all’appuntamento di Champions League? Quale dei suoi due volti mostrerà il portiere italiano ad un anno dal fallimento contro il Real Madrid? Se lo chiede L’Equipe. “I tifosi del Psg avanzano verso questo ritorno degli ottavi di finale senza sapere quale volto mostrerà, mercoledì sera, Gianluigi Donnarumma. Sarà quello sgargiante visto la scorsa stagione contro Manchester City (2-0, 28 settembre 2021) e Lipsia (2-2, 3 novembre 2021), o anche contro Brest (1-0, 10 settembre), Rennes (0-1, 15 gennaio) e Marsiglia (3-0, 26 febbraio) in questa stagione? O quello, molto più scuro, che ha esibito contro Tolosa (2-1, 4 febbraio), Lens (1-3, 1 gennaio) o Nantes (4-2, 4 marzo) nelle ultime settimane?”. Il dubbio esiste, si percepisce, scrive il quotidiano francese. Perché ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Come si presenterà Gigioall’appuntamento di Champions League? Quale dei suoi due volti mostrerà il portiere italiano ad un anno dal fallimento contro il Real Madrid? Se lo chiede. “I tifosi del Psg avanzano verso questo ritorno degli ottavi di finale senza sapere quale volto mostrerà, mercoledì sera, Gianluigi. Saràsgargiante visto la scorsa stagione contro Manchester City (2-0, 28 settembre 2021) e Lipsia (2-2, 3 novembre 2021), o anche contro Brest (1-0, 10 settembre), Rennes (0-1, 15 gennaio) e Marsiglia (3-0, 26 febbraio) in questa stagione? O, molto più scuro, che ha esibito contro Tolosa (2-1, 4 febbraio), Lens (1-3, 1 gennaio) o Nantes (4-2, 4 marzo) nelle ultime settimane?”. Il dubbio esiste, si percepisce, scrive il quotidiano francese. Perché ...

